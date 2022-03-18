RAFFLES ISTANBUL ROCCA’DA İFTAR VAKTİ

Raffles Istanbul içerisinde yer alan Rocca, Ramazan Ayı’nda iftar için nezih ve konforlu bir adres arayanlara, zengin içerikli bir iftar menüsü sunuyor. Ramazan’ın ruhuna uygun sunumları ve enfes lezzetleriyle, bu yıl da unutulmayan kalabalık sofraların kurulduğu, nostaljinin ruhunu yansıtan iftarların adresi oluyor. Rocca Restaurant, her geçen yıl artan bir ilgi gösteren misafirlerine, geleneksel lezzetleri modern bir yorumla sunuyor.

Tüm damak tatlarına hitap eden iftar büfesinde, iftariyelik ve meze çeşitlerinin beraberinde canlı pişirme istasyonlarında sunulacak tencere yemekleri ve ızgaralar ile gözleme ve pide çeşitleri de yerini alacak. Türk mutfağının imza yemeklerinden, geleneksel lezzetiyle döner de yemekler arasında olacak. Türk tatlıları seçkisi ve canlı künefe istasyonu iftar sofralarının tatlı finaline eşlik edecek. Dönemsel kıyafetler eşliğinde yapılacak geleneksel şerbet sunumu ise konuklara özlem duydukları nostaljiyi yaşatacak.

Canlı Fasıl Eşliğinde İftar Yemekleri

Raffles Istanbul’daki iftar keyfine, enfes lezzetlerin keyifli parçası olarak Ramazan’ın ruhunu yansıtan canlı fasıl da eşlik ediyor. Sınırsız içecek ve çay ikramının da dahil olduğu açık büfe iftar menüsünün kişi başı fiyatı ise; 850 TL.

Raffles Istanbul, tüm ailenizle Ramazan keyfini yaşayacağınız ve birbirinden lezzetli yemekleri tadacağınız iftar büfesine tüm misafirlerini davet ediyor.

İftar menüsü 0-6 yaş arası miniklere ücretsiz, 6-12 yaş arası için katılım yüzde 50 indirimli sunuluyor.