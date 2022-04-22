QNB Finansbank’tan 23 Nisan için anlamlı reklam filmi

2015 yılında çocuğu odağına alarak hayata geçirdiği Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformuyla bu konuda öncülüğü üstlenen QNB Finansbank, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ülkemizin en çok hatırlanması gereken gerçek kahramanlarından biri olan ve Eşekli Kütüphaneci olarak da bilinen Mustafa Güzelgöz’ün idealist yaşamından aldığı ilhamla kutladı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda QNB Finansbank hazırladığı reklam filmiyle ülkemizin idealist kahramanlarına da ışık tutarken, sadece kendi ülkesi ve çocukları için değil insanlığın gelişimine de katkıda bulunmuş ‘Eşekli Kütüphaneci’ Mustafa Güzelgöz’ün gösterdiği özverili ve mücadelelerle dolu yaşam hikayesini seyirciyle buluşturdu. QNB Finansbank bu film ile çocuklar kitap okuyabilsin diye kitapları eşeğine yükleyip köy köy gezen Mustafa Güzelgöz’ün mücadele ve eğitim aşkıyla dolu hikayesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bu günlere gelmesine katkı sunan kahramanlarını bir kez daha hatırlatıyor.

Reklam filmi hakkında konuşan QNB Finansbank İletişim ve Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü Armağan Engel şunları söyledi; “2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler üye devletleri tarafından kabul edilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, insanlar için şimdi ve gelecekte barış ve refah için ortak bir plan sunuyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada devletlerin, akademinin ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu kadar biz kurumların da çok büyük rolleri var. Biz de QNB Finansbank olarak, hayata geçirdiğimiz KSS faaliyetleri aracılığıyla, insani gelişmeyle ilgili sosyal konuların ele alınmasına yardımcı olmak için kaynaklarımızı seferber ettik. Bu kapsamda kurduğumuz Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje ile bugüne kadar yaklaşık 565 binden fazla çocuğa ulaştık. Bugün de ulusal egemenliğimizi kutladığımız ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimlerinin önemine dikkat çekmek için böyle bir filmle insanlara ulaşmak istedik. Egemenliğimizin 102. yaşı kutlu olsun.”