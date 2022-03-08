Putin'in "düşman ülkeler" listesinde Türkiye var mı?

Ukrayna'ya işgal harekatı başlatan Rusya'ya Avrupa'dan ve ABD'den ağır yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı.

Rus Rublesinin büyük ölçüde değer kaybetmesi Putin yönetimini zora sokmasının ardından Putin yeni bir 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlanmasını istemişti.

Putin'in istediği liste hazırlandı ve Putin tarafından da onaylandı.

İŞTE PUTİN'İN DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİNİN TAMAMI:

-ABD

-Kanada

-İngiltere ve İngiltere’ye bağlı tüm bölgeler(Cebelitarık, Virjin adaları vs.)

-Avustralya

-Güney Kore

-Mikronezya

-Monako

-Norveç

-San Marino

-Kuzey Makedonya

-Japonya

-Tayvan

-Yeni Zelanda

-Singapur

-Ukrayna

-Karadağ

-İsviçre

-Arnavutluk

-Andorra

-İzlanda

-Lihtenştayn

-Avusturya

-Almanya

-Belçika

-Bulgaristan

-Çekya

-Danimarka

-Estonya

-Letonya

-Litvanya

-Lüksemburg

-Malta

-Hollanda

-Polonya

-Güney Kıbrıs Rum Kesimi

-Yunanistan

-Hırvatistan

-Finlandiya

-Fransa

-İspanya

-Slovakya

-Slovenya

-İsveç

-Macaristan

-İtalya

-İrlanda

-Portekiz

-Romanya