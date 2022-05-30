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Pusula denizanası nedir? Zararlı mıdır?

Son günlerde Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Tekirdağ ve İstanbul sahilinde görülen İstanbul boğazının yeni tehlikesi pusula denizanası gündemde yerini aldı. Peki vatandaşları endişelendiren pusula denizanası nedir? zararları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Güncel 30.05.2022, 15:57
Pusula denizanası nedir? Zararlı mıdır?

Pusula denizanası nedir?

Bilimsel adı 'chrysaora hysoscella' olan pusula denizanası, kahverengi ve kırmızı renkli olarak bilinir. Mantara benzeyen şemsiyeli bir yapısı ve şemsiyesi etrasında şerileri vardır. Boyu 50 cm'e kadar çıkabilir.

Ölüsü bile tehlikeli

2000'li yıllarla beraber Marmara Denizi'nde görülmüştü.

Salgıladığı sıvı birçok insanda tepkimeye yol açarak zehirlenme, deride ağrı, kaşıntı, kızarıklık, yanma, şişlik, kamçı izi gibi belirtilere neden olabilir. Deniz suyunun sıcaklığının artmasıyla pusula denizanalarının sayısı da artmaktadır. Ortalama ömrü 1 yıl olan bu tür, havaların ısınması dolayısıyla Temmuz ve Eylül aylarında çok daha sık görünür. Bir diğer özelliği de ölüsünün bile şikayetlere sebep olabilmesidir.

Tedbir olarak pusula denizanasının çıplak ciltle temas etmemesine dikkat edilmelidir. Nadir de olsa kalıcı yara izi, nefes darlığı ve hayati tehlikeye yol açabildiği bilinmektedir. (milliyet)

#pusula denizanası
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