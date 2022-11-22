PTT üzerinden destek yardımları başlıyor

Sahada yaşadığı oy kaybını dar gelirli ve çocuklu ailelere yapılacak yardımlarla kapatmayı hedefleyen hükümet, sosyal desteklere hız verdi.

Çocuklu ailelere yapılan destek ödemeleri hakkında demeç veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.





Bakan Yanık, yaptığı açıklamalarda çocuklu ailelere yapılacak destek ödeme tutarının, çocuk sayısına göre değiştiğini belirtti.

PROGRAMDA KAPSAM GENİŞLEDİ

Aile ve Destek Programı kapsamında hanedeki çocuk sayısına göre ödeme yapılacağı duyuruldu. Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, çocuklu ailelere yapılacak ödemelerin Kasım ayında hak sahiplerine ödeneceğini belirtti. Konuya ilişkin Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı;

“Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nın mevcut bütçesine 25 milyar TL ilave yaparak 40 milyar TL’ye çıkardık. Bununla birlikte programımızın kapsamını genişlettik. Böylece destek programımız süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için ilave destek sağlayacağız”

TUTAR ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞECEK

Bakan Yanık açıklamalarında, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında uygulamaya konulan çocuk desteği ödemesi ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre ailelere aylık olmak üzere 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bunun yanı sıra Bakan Yanık, açıklamasında;

“Desteğimiz kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ödeme yapacağız. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız"