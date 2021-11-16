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Profilo İflas Etti!

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Türkiye'nin önde gelen ev aleti şirketlerinden Profilo için iflas kararı verdi. Şirketin eski avukatının alacağını tahsil edememesi üzerine açılan dava, şirketin sonunu getirdi.

Güncel 16.11.2021, 14:13 16.11.2021, 14:20
Profilo İflas Etti!

Türk sanayi sektörünün köklü isimlerinden Profilo için iflas kararı verildi. Tüketiciler, şirketi daha çok dayanıklı ev aletleriyle tanıyor olsalar da profil doğrama işini Türkiye'ye kazandıran şirket, avukatına olan borcunu ödeyemediği için iflas etti. İflasa neden olan avukat ile şirket yönetiminin yaptığı açıklamalar ise tam zıt yönde oluşlarıyla dikkat çekti.

Profilo'nun yasal süreçlerini yürüten Sümer Altay isimli avukat, bir davadaki vekalet ücretini alamadı. 2,5 milyon TL'lik alacak için İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne başvuran avukat, mahkemenin depo kararına rağmen ödemeyi bir türlü alamadı. Bunun üzerine iflas davası açan Altay, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada Profilo Holding ile Profilo Sanayi A.Ş. için iflas kararı aldırdı.

Avukat, vekalet ücretini alabileceğini düşünmüyor

Profilo

Avukat Sümer Altay tarafından yapılan açıklamalarda, "Ben Profilo’nun başka bir dosyasında avukatlık yaptım. 13 yıl önce açtığımız çok önemli bir dava bu. Ve kazanma yolunda olduğumuz bir dosyaydı. Bu davadan alındım. Benim de vekâlet ücretim söz konusuydu. Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ de bu alacağıma kefil oldu. Davacı açtık ve kazandık. Ancak, parayı tahsil etmem mümkün görünmüyor." ifadelerine yer verildi.

Profilo Holding CEO’su Dani Sami Acıman tarafından yapılan açıklamalarda ise “Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz, karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var.” denildi. Şayet mahkemenin iflas kararı gerçekten de hatalıysa, tüketiciler Profilo ürünlerini satın almaya devam edebilirler gibi görünüyor.

Profilo'nun tüm varlıkları satılacak

Profilo Plaza

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı karar, İstanbul İflas Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Yetkililer, Profilo Holding ile Profilo Sanayi A.Ş.'nin tasfiye sürecini başlatacaklar. Bu bağlamda, şirketlere ait tüm mal varlıkları satışa çıkarılıp, Avukat Sümer Altay'ın borcunun ödenmesi sağlanacak. Ancak mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre bu pek de mümkün değil. Zira Profilo Holding'in 104 milyon TL sermayeli, Profilo Sanayi A.Ş.'nin ise 65 milyon TL sermayeli olduğu belirtiliyor.

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