Prof. Dr. Şener’den Türkiye’deki ‘o illere’ çok ciddi uyarı

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs salgınında 1 Mart itibariyle Türkiyede normalleşmeye geçilmesini değerlendirdi. Prof. Dr. Alper Şener, normalleşme döneminde koronavirüsle mücadelede sarı ve turuncu kodlu illere dikkat çekerken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların önlemlere ekstra uyması gerektiğini belirtti.

‘TÜRKİYENİN 3’TE 2’Sİ MAVİYE DÖNECEKTİR’

Türkiye genelinde kontrollü normalleşme kararının olumlu ya da olumsuz olmasını ön göremediklerini vurgulayan Prof. Dr. Alper Şener, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığının açıkladığı gibi 15 günlük periyotlarla genel olarak değerlendirme yapılacak. Bilimsel olarak baktığımızda 15 günlük periyotlarla ara değerlendirme yapmak çok erken olur. Genelde bir aylık periyotlarla değerlendirme yapılır. Nasıl bir aşı yapıldığı zaman oluşan antikoru 28 gün sonra bakarak değerlendiriyorsak, Türkiye genelindeki rakamları da aslında aylık değerlendirmek daha akılcı olur. Kırmızı olan bölgeler zaten en riskli yerler. Ama turuncu ve sarı kodlu olan illerin kırmızıya geçip geçmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz. 15 günlük değerlendirmelerin içerisinde Türkiye genelinde ne olacağına bakacağız. 100 binde düşen olgu sayısı anlamında baktığımızda Türkiyede sık dalgalanmalar var. Bu sık dalgalanmaları aslında temel olarak önlemlere uyulamamasına bağlamak gerekir. Çünkü vatandaşlar bu konuda pek çok sağlık çalışanı kadar bilinçli ve bilgi düzeyine sahip ama ne yazık ki mevcut olan şartlar Türkiyenin durumu nedeniyle buna birebir uyum sağlamak pek mümkün olmuyor. Bu şartları güzelleştirmek hepimizin elinde. Olabildiğince önemlere, bakanlığın, kolluk güçlerinin uyarılarına uyduğumuz süre zarfında ben eminim ki erken dönemde Türkiyenin üçte ikis maviye dönecektir.”

‘KIRMIZIYA DÖNME RİSKİ VAR’

1 Mart itibariyle başlayan normalleşme dönemi sonrası özellikle sarı ve turuncu kodlu illere dikkat çekilmesi gerektiğini kaydeden Şener, sözlerine şöyle devam etti:

“Sarı ve turuncu ile kodlanmış illerde yaşayan vatandaşlarımızın önlemlere ekstra uyması gerekiyor. Lütfen kafeler, restoranlar açıldı diye herkes buraları doldurmak gibi kendini yükümlü hissetmesin. Orada çalışanları zor durumda bırakmasınlar. Devletin çizdiği yüzde 50 doluluk oranı, belli bir süre içeride kalabilmek, oturma mesafesine dikkat etmek, kafede bulunduğu sürede kişisel koruma önlemlerine uymak gibi bir sınır var. Ne çalışanları zor durumda bırakmak lazım ne de aynı zamanda kolluk güçlerini zor durumda bırakmamak gerekiyor. Bu zaten hepimizin mücadelesi. Kişisel olarak sağlık çalışanların değil tüm Türkiyenin mücadelesi. Kısmi gevşeme yapılan illerde istediğimiz oranda ve bakanlığın belirlediği rakamlar çerçevesinde stabil kalma yada geriye doğru düşme olmazsa bu illerde kırmızıya boyanacak. Bu en doğal sonuç. Bunu baştan bilmek lazım ve ona göre hareket etmek lazım.”

“ÇANAKKALE MERKEZDE CİDDİ BİR SORUN YOK’

Koronavirüsle mücadelede turuncu kodla yer alan Çanakkale’yi de değerlendiren Şener, “Çanakkale yüzdelik dilimle sarı kod kategorisini kaçırdı. Çanakkale merkezde ciddi bir problem yok. Çanakkale ilçelerinde olgu sayılarında, özellikle köylerde olgu sayılarında ciddi anlamda artış var. Çünkü merkezdeki önlem ve denetimler çok sıkı devam ediyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla ilçelerde ve köylerde kişisel korunma önlemlerine uymama ya da olgu sayılarında yığılma kümelenme var. Çanakkale merkezde olan olgu sayıları stabil ve dengeli giderken, ilçe ve köylerden gelen olgu sayılarında ciddi dalgalanmalar, hatta yukarıya doğru tırmanışlar söz konu. Bence Çanakkalenin genelini en çok etkileyen rakamlar ilçelerden geldi” dedi.