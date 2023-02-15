Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: 'İstanbul'da büyük bir deprem yaşanmayacak'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilimizde 35 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Yıkılan binlerce binada arama kurtarma çalışmaları 10. gününde hız kesmeden devam ederken, asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremin beklenen İstanbul depreminin gerçekleşme olasılığını artırdığına yönelik uzman yorumları da art arda geldi.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY KAMUOYUNDAKİ İDDİALARA HABERLER.COM'DA YANIT VERDİ

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan ve çok sayıda profesörün İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklendiği şeklindeki yorumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy birbirinden önemli ifadeler kullandı.

"ABD'Lİ UZMANLAR BİLE HATASINI KABUL ETTİ"

İstanbul'da önümüzdeki yıllarda 6.5 şiddetinde bir depremin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 1-2 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "'Büyük İstanbul Depremi' fikrini ortaya atan ABD'li jeofizik uzmanı Ross Stein dahi hatalı açıklamalarını kabul edip, 6.5 şiddetinde bir depremin o da ancak yüzde 1-2 ihtimalle olabileceğini ifade ediyor ancak Türkiye'deki bazı profesörler ilk açıklamayı baz alıp bu yeni açıklamaları görmezden geliyorlar" diye konuştu.

"SİLİVRİ-YEŞİLKÖY FAYI BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETMEZ"

Silivri-Yeşilköy arasındaki 50 km'lik kırılmayan fay ilgili de konuşan Prof. Dr. Üşümezsoy, "Bu fay bahsedilen kadar büyük bir deprem üretmez çünkü çok sığ. Derinlik 7 km. Fakat orada fay iki parça, birbirleriyle bağlantılı değil, atlamış faylar. Dolayısıyla bunlar bir seferde kırılmaz. İkinci fay dediğimiz Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fay aktif değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak:haberler.com/Erdem Aksoy