Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca yazdı: “Deprem bölgesinde iç göç tehlikesi dikkate alınmalı”

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, deprem dolayısıyla demografik yapının değişmesinin gelecekte sorunlar oluşturabileceğini söyledi. “Deprem bölgesinin bir an önce yaralarının sarılıp eski halinden daha güçlü bir duruma getirmemiz deprem bölgesi sanayi ve jeopolitik açıdan çok önemli” diyen Prof. Dr. Karaca, “Devlet olarak hızlı bir şekilde bölgenin ekonomik anlamda tekrardan yapılandırılması ve bölgenin yeniden yapılandırılmasının ardından yaşanan iç göçü tersine çevirmemiz gerekiyor.

Aksi takdirde bölgede yaşanacak demografik değişiklik farklı yapıların ortaya çıkmasına neden olabilir” diye konuştu. Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Ekovitrin’in sorularını cevapladı. * Yaşadığımız deprem felaketinin ne gibi yansımaları olacaktır? Depremin hem ekonomik hem sosyal hem siyasi hem de uluslararası ilişkiler anlamında tabii ki yansımaları olacak. Birinci nokta, 15 milyon insanın yaşadığı yani Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 20’sinin yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. Bunu felaketin büyüklüğünün anlaşılması için söylüyorum.

Bu 15 milyonluk coğrafyada üretim merkezleri var. Gaziantep gibi büyük sanayiye sahip şehirler de var. Fakat jeopolitik, coğrafik anlamda önemli olan Hatay var. Buranın ekonomik anlamda tekrardan yapılandırılması gerekir. Bu yapılandırma Türkiye için çok daha yıpratıcı olacak. Ayrıca sosyal açıdan baktığınızda oradaki insanların psikolojilerinin düzelmesi, tekrardan normal hayata dönmeleri ve yine ekonomiyle bağlantılı ama oranın tekrar yapılandırılması yani evsel anlamda bir kentsel dönüşüme kavuşturulması, bunların hepsi ülkemiz adına büyük sorunlara gebedir.

İÇ GÖÇÜN DOĞURACAĞI SONUÇLAR

* Deprem sonrası yaşanabilecek iç göçün sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz? Burada başka büyük bir sorunumuz var. Deprem bölgesinde 15 milyonluk bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde buradan da bir iç göçün yaşanabileceğini unutmamamız gerekiyor. İç göçün belki sonradan geri dönüşü olabilir. Burada da herhangi bir şey yok ama bu iç göçün sonrasında orada kalacak kitlenin büyüklüğünü de bir kenara koymamak lazım. Suriyeli misafirlerimiz, Hatay’ın da, Gaziantep’in de, Kahramanmaraş’ın da, Şanlıurfa’nın da, Malatya’nın da birçok yerinde artık nüfus açısından büyük oranlara sahip bir kitle. Osmaniye ve Kilis’te zaten nüfusu geçmiş durumdalar. Eğer bir de burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir iç göçüyle karşılaşırsak, o zaman o bölgede yaşayacağımız demografik değişiklik, Suriye’den gelenler, Afganistan’dan gelenler, bütün bunlar açısından orada farklı etnik yapıyı ya da yapıları ortaya çıkartacak. * Bu durum ne gibi sorunlar getirecek? Şöyle düşünelim, şu anda bir Türk kadınının doğum oranına baktığınız zaman 1.7 ama bir Suriyeli kadına baktığınız zaman 5.3 yani tamamlama yaparsak 2’ye 5 buçuk. 2 buçuk katından fazla. Dolayısıyla zaten şu anda değişen bir demografik yapı var. O zaman orada çok daha farklı bir yapı ortaya çıkacak.

OLUMSUZLUKLAR NASIL GİDERİLECEK

* Bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Doğru planlamalarla bunun önüne geçebiliriz. Birincisi; sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı: “1 yıl içerisinde bu kentleri tekrar yapacağız”. Olanaklı mıdır? Olanaklıdır. Türkiye, dünyada inşaat sektöründe ilk 5 içerisinde. Dolayısıyla bu, olanaklıdır. Fakat bunu yaparken kentsel yapının depreme odaklı şekilde planlanması önem taşıyor. Bu neyi sağlar? İnsanların tekrardan güvenle kendi yaşam alanlarına dönmelerini sağlar. Bu, çok önemli. Yani göçü teşvik edecek değil, göç etmeyi engelleyecek bir yapıyı ortaya koymamız gerekiyor. İkinci nokta; devlet belki bundan zarar görmüş insanlarımızın zararlarının yüzde yüzünü karşılayamayabilir. Şöyle düşün, adamın bir oto tamir atölyesi var. Atölye yıkılmış, evi yıkılmış. Para kazanacağı yer gitmiş, barınacağı yer gitmiş. Bu adamın göç etmemesi için önünde herhangi bir engel yok. O zaman nasıl sağlayacaksınız? Yalnızca konut yapmak yetmiyor. Büyük sanayi merkezleri yaratacaksınız. O büyük sanayi merkezleri, işyerini kaybetmiş herkes için bir umut olacak. Devlet hemen bölgenin zengin insanlarının o bölgeye yatırım yapmasını sağlayacak imkânlar oluşturmalı. Yani o kişiler vergiden muaf tutulmalı. O kişiler bir şekilde oraya yatırım yapacaklar ise belli süre vergiden muaf tutulmalı, başından olanaklar sağlanmalı, elektrik, doğalgaz, su gibi devletin dağıttığı şeylerden indirimler almalı. O bölgede ayrı bir yatırımı da sağlamak yani teşvik politikası geliştirmek lazım. Çünkü mesele, oradaki iş gücünü ortaya çıkartabilmek.

ACİL DİPLOMASİ BAŞLATILMALI

* Bölgede yaşayan sığınmacılar için neler söylersiniz? Türkiye, şimdi seçim gündemine de giriyor. Bugün bu büyük felaketi yaşamasaydık, en fazla konuşacağımız konu seçim olacaktı. Seçim sürecine de giriyoruz. Hangi parti iktidara gelir? İktidardaki parti yine kalır mı? Orasını bilmem. Fakat bildiğim bir şey var, bu Suriyeli göçmen işi için Esad ile mi görüşülecek, Putin ile mi görüşülecek, İran ile mi müzakere edilecek, kiminle görüşülecekse görüşülmeli ve Türkiye, bununla ilgili acil bir diplomasi başlatmalı. Diplomasi var ama hızlanmalı. Artık Türk insanında şöyle bir kanı var, Suriye’deki iç çatışmaların büyük çatışmaların sonucunda ortaya çıkan göç adına Türkiye, büyük bir insani görev yaptı. Doğru ama şu anda 15 milyon Türk vatandaşı, insani bir görev bekliyor. Bu insani görev içerisinde Türkiye artık daha fazla başka etnik grupları ya da başka ülkelerin göçmenlerini besleyebilecek bir ekonomik büyüklüğe sahip değildir. Türkiye, çok hızlı bir şekilde, BM’yi de devreye sokarak, hemen, hızlıca bir göç geri dönüşüm stratejisini bugünden itibaren gündeme getirmeli. Bu, önemli bir nokta. Oraya verilecek teşvikler, doğru insanlara verilmeli, doğru insanlar üzerinden ve bir merkezi yapı üzerinden yapılmalı.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bence bölgeye çok fazla psikolog, psikiyatrist gönderilmeli. Bölge insanının tüm o yapısı tekrardan eski haline getirilmeli. Bu çok zordur. Bunu anlıyorum. Artık neredeyse her evde kesin olarak bir ölü var. Buna baktığınız zaman bu yapıyı da düzeltecek bir çalışmayı da ortaya koymak lazım. Uzun lafın kısası, bu ekonomik, sosyal ve insani çöküntüyü geriye çevirmek kolay değil ama bunun için de Türkiye fazlasıyla büyük ve fazlasıyla kuvvetli. Bundan da hiçbir şekilde geri durmamak lazım. Yalnızca doğru insanları ve liyakatli insanları bulmak, fırsatçılara da müsaade etmemek, en önemli noktamız.