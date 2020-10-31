Prof. Dr. Oğuz Çelik uyardı: Yumuşak kat dediğimiz duvarları yıkılmış zemin katlar bomba etkisi yaratıyor
İzmir'deki deprem sonrası ortaya çıkan çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı ve 'dehşet apartmanı' olarak anılan apartmanın önceki ve sonraki halini Prof. Dr. Oğuz Çelik yorumladı. Zemin katlarda duvarların olmadığı yerde tamamen pencerelerin olduğunu söyleyen Çelik "Bu tür katlara 'bomba kat' ismi veriliyor. Çünkü burada bina kapasitesini yitirdiği an göçmeye başlıyor" dedi.
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi.
Deprem sonrası ortaya çıkan çarpıcı fotoğraflardan olan bir apartmanın önceki ve sonraki hali fotoğrafını İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Çelik CNN Türk'te yorumladı.
Binanın yıkılmadan önceki hali
"BU TÜR KATLARA 'YUMUŞAK KAT' HATTA 'BOMBA KAT' İSMİ VERİLİYOR"
Çelik, yaptığı açıklamada, "Zemin kattaki duvarların olmadığı yerde tamamen pencereler var. Bu bizim yumuşak kat dediğimiz problemi ortaya çıkarıyor. 4-5 katlı binalarda bu çok yapılır. Binanın bu katı bir şekilde duvarların süreksizliği nedeniyle zayıf hale geliyor. Binanın yük taşımasına sebep oluyor. Bu tür sistemler güney Avrupa'daki pek çok şehirde karşılaşılan sistemlerden birisi. Çok önemli bir düzensizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu tür katlara bazıları 'bomba kat' ismini veriyor. Çünkü burada bina kapasitesini yitirdiği an göçmeye başlıyor. Çoğu zaman bir sorun binanın yıkılması için sebep oluyor. Binanın içerisindeki taşıyıcı elemanların düzenli olmadığı sonucu ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.
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