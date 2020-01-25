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Prof. Dr. Naci Görür, Sivrice depremini 4 ay önce haber vermiş!

Prof. Dr. Naci Görür'ün 6 Ekim 2019'da deprem bölgesini işaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görür, 4 ay önce Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzun zamandır suskun olduğunu, Elazığ ve çevresinde deprem beklendiğini söylemişti.

Prof. Dr. Naci Görür, Sivrice depremini 4 ay önce haber vermiş!

Prof. Dr. Naci Görür'ün 6 Ekim 2019'da deprem bölgesini işaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görür, 4 ay önce Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzun zamandır suskun olduğunu, Elazığ ve çevresinde deprem beklendiğini söylemişti.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:46
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Prof. Dr. Naci Görür, Sivrice depremini 4 ay önce haber vermiş!

6 Ekim 2019'da Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar, Elazığ depremi sonrası sosyal medyaya damga vurdu.

Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depremi nokta atışıyla işaret etti.

ÇOK CİDDİ RİSK SÖZ KONUSU

Naci Görür, "Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Burada büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası. Malatya fayı üzerinde uyarı verildi. Dikkatli olunmalı gibi. Elazığ Sivrice Gölü'nün bulunduğu taraflar... Buralar deprem beklediğimiz yerler." ifadelerini kullanmıştı.

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