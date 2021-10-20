Prof. Dr. Naci Görür'den Akdeniz'deki 6.1'lik deprem hakkında açıklama

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında dün 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki depremleri değerlendirdi.

Girit'teki 4.2'lik depreme değinen Görür, "Girit’te 4,2’lik deprem oldu. Bu deprem Heraklion Havzası içerisinde ve sığ bir deprem. Muhtemelen havza içindeki normal faylarla ilgili. Kısa bir zaman önce burada yine depremler olmuştu. Bu depremleri Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu tetikliyor" dedi.

Prof. Görür, şöyle devam etti:

"Nitekim, bugünkü depremin 6,1’lik depremden sonra olması da bunu kanıtlıyor. Girit ve kuzeyindeki Oniki Adalar bölgesinde daha başka depremlerin olması mümkün. Bu bölge de bizim kıyılarımıza yakın."