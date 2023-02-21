Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Deprem Türkiye için beka problemi"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu StoryBOx adlı YouTube kanalına depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Afetlere hazırlık olmadan kalkınma olamayacağı­nı söyleyen ve deprem­lere hazırlığı beka sorunu olarak gören Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin acilen risk yönetimi­ne geçmesi gerektiğini vurguladı. Kadoğlu ayrıca "GSMH’nın üçte biri­nin yok olma tehlikesiyle büyük bir sosyo-ekonomik tehdit altındayız. Bundan daha büyük bir ulusal gü­venlik problemi düşünemiyorum" diyerek tehlikenin boyutlarına dikkat çekti.