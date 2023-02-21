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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Deprem Türkiye için beka problemi"
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Deprem Türkiye için ulusal güvenlik, beka problemi. Bundan daha büyük bir problem yok."
Güncel 21.02.2023, 22:13
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu StoryBOx adlı YouTube kanalına depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Afetlere hazırlık olmadan kalkınma olamayacağını söyleyen ve depremlere hazırlığı beka sorunu olarak gören Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin acilen risk yönetimine geçmesi gerektiğini vurguladı. Kadoğlu ayrıca "GSMH’nın üçte birinin yok olma tehlikesiyle büyük bir sosyo-ekonomik tehdit altındayız. Bundan daha büyük bir ulusal güvenlik problemi düşünemiyorum" diyerek tehlikenin boyutlarına dikkat çekti.