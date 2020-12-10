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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında mide kanaması geçirmiş

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Güncel 10.12.2020, 14:26
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında mide kanaması geçirmiş

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ceyhan, tetkikleri yapıldıktan sonra servise alındı.

“ŞU ANDA ÇOK İYİYİM”

Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ceyhan, “Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla” dedi. Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı. 

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