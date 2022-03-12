Prof. Dr. Işın Çelebi: “1929’daki Büyük Buhran’a benzer emareler var”

Prof. Dr. Işın Çelebi, Rusya ekonomisini zora sokmak için ABD’nin Rusya'ya doğalgaz, petrol ve kömür satışlarına belli bir kısıtlama getirmesinin dünya ekonomilerine büyük zarar vereceğini belirtti. Bu süreçlerden en çok büyük enerji şirketlerinin, silah üreten firmaların para kazandığını buna karşılık dünyanın geri kalanın, bütün insanlığın, vatandaşların, halkın her yerde büyük sıkıntı içinde olduğunu ifade etti. Dünyanın büyük bir ikilim yaşadığını vurgulayan Prof. Dr. Işın Çelebi, bir yandan özgürlüğü eşitliği savunuyoruz, 8 Mart Kadınlar gününü kutluyoruz bir yandan da Ukrayna'dan Polonya’ya, Romanya’ya göç eden kadınların çocukların halini görüyoruz. “Rusya'nın Ukrayna'ya olan davranışları Rus Çarlık dönemini andırıyor ve eşitlik egemenlik koşullarını yerle bir ediyor.” değerlendirmelerini yaptı.

Prof. Dr. Işın Çelebi, şu anda savaşın da etkisiyle yurt içindeki enflasyon artışıyla yurt dışındaki ekonomik krizin birleştiğini dile getirdi. Bu enflasyonist etkinin bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de ciddi şekilde etkilediğini ve tedarik zincirinde büyük aksamalar yaşandığını dile getirdi. Prof. Dr. Işın Çelebi, sözlerine şöyle devam etti. “Dünyanın oturup müzakereler yoluyla barışı sağlaması ve silah endüstrisini belli biçimde denetlemesi gerektiriyor. Aksi takdirde durgunluk içinde bir enflasyonla karşılaşacağız. Bu durumda Türkiye'nin büyüme hızının da örneğin 2022 yılında yüzde 3'lere düşme ihtimali var.” dedi.