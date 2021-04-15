Prof. Dr. İlhan: Koronavirüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor

Alınan kısmi kapanma kararıyla birlikte vaka sayısının düşmesi gerektiğini ve buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının aşağıya doğru yönelmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, önceliğin vaka sayısı olduğunu ve.vaka sayısı azalmadan salgının kontrol edilemeyeceğini söyledi.

Tablodaki hasta sayısının bir bölümünün 10-15 gün sonra ağır hasta olduğunu belirten İlhan, "Maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek." şeklinde konuştu.

ÖNCELİKLİ HEDEF 50 BİN

2 hafta içindeki beklentinin öncelikli olarak vakaların 50 binin altına düşmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlhan, kısıtlamanın etkisinin ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkacağını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" diye konuştu.

2 hafta içinde vaka sayısının düşmediği durumda yeni önlemler alınabileceğini ifade eden Prof. Dr. İlhan, bundan sonraki aşamada AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenlerin söz konusu olabileceğini söyledi.

"KORONAVİRÜSLE YAŞAMAYA ALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Kurallara uyulmadığı taktirde nisan-mayıs ayında hiç istenilmeyen tablolarla karşılaşılabileceğini belirten İlhan, kayıpların çok fazla miktarda artabileceğine dikkat çekerek, "Hepimizi kurallara uyma konusunda gayrete davet etmek istiyorum. Artık hepimiz gördük, kurallara uyulduğu takdirde vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz. Diyelim ki kurallara uyduk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 1 ay sonra 10 binin altını gördü. O zaman da biz temkinli olmalıyız, kurallara uyma konusunda gayret etmeliyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor ki tekrar bu günlere gelmeyelim. Deyim yerindeyse koronavirüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor."ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)