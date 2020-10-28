Prof. Dr. Faruk Şen Türkiye-Fransa ilişkilerini yorumladı

Türkiye’nin dış ticaret ilişkilerine baktığınız zaman artık neredeyse tüm ülkelere aldığımız maldan daha az bir oranda ihracat yaparken, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler bunun dışında kalıyor.

Fransa, Türkiye ticari ilişkilerine baktığımız zaman Türkiye’nin başarılı olduğunu görüyoruz.

Fransa hükümetinin verilerine göre Türkiye, Fransa'nın AB dışındaki 3. büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasında 2019'da gerçekleşen ticaret hacmi 14 milyar 677 milyon €’yu buldu.

Son on yılda, iki ülke arasında ticaret hacmi yüzde 47,4 milyar € seviyesinde yükseldi.

SON 5 YILDIR TÜRKİYE'NİN İHRACATI DAHA FAZLA

2014 yılından bu yana Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı ihracat, Fransa'nın Türkiye'ye yaptığı ihracattan fazla. Özellikle 2019 yılına baktığımızda Türkiye'nin ihracatının 8,7 milyar €’ya çıktığını, Fransız ihracatının ise 5,9 milyar €’da kaldığını görüyoruz.

2012'den bu yana Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı toplam ihracatta istikrarlı bir artış ortaya çıkarken, Fransa'nın 2015'ten bu yana ihracatının düştüğü görülüyor.

TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA NELER ALINIP SATILIYOR?

Türkiye'nin Fransa'ya ihraç ettiği ürünler:

Otomobil sanayi ürünleri (30,9%), hazır giyim ( 14,0%), otomobil yan sanayi ürünleri (6,1%), elektrikli ev aletleri (5,1%), genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar (3,6%), tekstil endüstrisi ürünleri (3,1%) ve elektrikli cihazlar (2,7%).

FRANSA'NIN TÜRKİYE'YE İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLER:

Genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar (9,5%), temel kimyasal, azotlu, plastik ve sentetik kauçuk ürünler (9,1%), uçak ve uzay endüstri ürünleri (8,2%), demir ve çelik ürünleri (8,1%), otomobil yan sanayi ürünleri (7,6%), elektrikli cihazlar (6,9%), tıbbi farmasötik ürünler (6,5%)

FRANSIZ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMI DAHA FAZLA

Merkez Bankası verilerine göre 2002-2018 döneminde Fransa sermayeli firmalar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen doğrudan yatırımların toplamı 7 milyar 274 milyon dolar seviyesinde. Aynı dönemde Türk sermayeli firmaların Fransa’ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı 235 milyon dolar olmuştur. Türkiye'de bin 524 Fransa sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

3. ÖNEMLİ KONU FRANSALI TÜRKLER:

Türkiye için önemli olan bir başka konu ise ülkede yaşayan Türk kökenli göçmenlerin olduğunu görürüz. Fransa’daki 3. azınlık grubunu artık Türkler oluşturuyor ve bu Türkler, Türkiye- Fransa ilişkilerinde önemli bir rol oynuyorlar.

Bu açıdan Türkiye’nin Fransa’yla ilişkileri konusunda daha akılcı bir politika geliştirmesi lazım. Macron’a kızıp Fransa’yı dışlamamız lazım. Macron’dan sonra yüksek ihtimalle Le Pen iktidar olunca, Türkiye Fransa ilişkileri daha da çetrefillileşecek.

Bu açıdan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akılcı bir yaklaşım edinmesi şart. Macron, Tayyip Erdoğan çatışması 16. yy’dan beri iyi ilişkilerimiz olan Fransa’yı dışlamamızı gerektirir.