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Prof. Dr. Faruk Şen Libya mutabakatını değerlendirdi

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen Libya gerilimini ve Türkiye'nin tutumunun ne olması gerektiğiyle ilgili değerlendirdi.

Prof. Dr. Faruk Şen Libya mutabakatını değerlendirdi

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen Libya gerilimini ve Türkiye'nin tutumunun ne olması gerektiğiyle ilgili değerlendirdi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:37
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Prof. Dr. Faruk Şen Libya mutabakatını değerlendirdi

Denizler konusunda Türkiye- Libya ilişkisi çok önemli. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ki 7 ülkenin ülkemizi ve KKTC’yi dışlayan kalaylarına karşı çok güzel bir atak yaptı ve Libya ile Doğu Akdeniz’i etkileyen bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın en zayıf yönü Libya Meşru Hükümeti’nin ülkenin çok az bir bölümünde hâkim olması ve Hafter güçlerinin her geçen gün Libya’da Meşru Hükümeti’nin karşısında atağa geçmesine yöneliyor. Hedef bugün ki Libya Meşru Hükümeti’nin işine son vermek. Bu konuda Rusya başta olmak üzere Hafter güçlerinin çok büyük müttefikleri var. Bu konuda Almanya akılcı bir girişim içinde.  Berlin Hükümeti Meşru Libya Hükümeti ile Hafter güçleri arasında 5+5 görüşmelerini yaptırmak ve ortak bir çözüm bulma çabası içinde. Türkiye’de bu konuda etkili. Libya ile 2012’de yaptığı anlaşma çerçevesinde Meşru güçlerin güvencesi konusunda her an asker gönderebilir.  

Türkiye, Hafter güçlerinin herhangi bir askeri saldırısına karşı her an Libya’ya asker göndermeye de hazır.

 Bu konuda Türkiye, Vize konusunda da Libya ile ciddi bir anlaşma içine girdi. 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libyalıların Türkiye’ye vizesiz gelme ve 90 gün kalma konusunda hak verdi.  Türkiye’nin, Libya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde artık Doğu Akdeniz’de hâkimiyet büyük ölçüde Türklerin elinde. Bu anlaşma yalnız Libya için değil esasında Mısır içinde önemli bir anlaşma. Maalesef Mısır- Türkiye ilişkileri donuk olduğu için bu konuda Türkiye, Mısır ile bir anlaşma yapamıyor.  6 yıllık bir aradan sonra artık Türkiye’nin Sisi Hükümetini tanıma sorumluluğu var. Bütün Dünyanın tanıdığı Sisi Hükümeti karşısında biz Mısır’ı cezalandırma konusunda adım atarsak zararlı çıkarız. Mısır her konuda önümüzü kesiyor ve Süveyş Kanalından geçecek gemilerden de büyük ölçüde artı para alıyor. Doğu Akdeniz’de hâkimiyetimizi daha da etken hale getirmek için ilk olarak Mısırla ilişkilerimizi geliştirmemiz ve İsrail’le de ilişkilerimizi normalleştirmemiz lazım. Filistin nedeniyle İsrail ile ilişkileri bu kadar kötü hale getirmemiz çok akılcı bir gelişme değil.  Filistin, Ermeni konusundan tutun Doğu Akdeniz’de petrol arama konusuna kadar her konuda karşı ülkelerle birlikte çalışıyor. Bu taşları sökmek lazım.

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