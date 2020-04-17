Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüse ilaç müjdesi

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve günlerdir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Prof Dr. Ercüment Ovalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"