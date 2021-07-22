Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı, denizlerin engerek yılanı olarak bilinen trakonya balığı çarptı. Vücudunun üzerinde üç dikenli zehir bulunan çarpan balığı (trakonya) dikenlerini dışarıda bırakarak kumların altına saklandığı için görülmesi çok zordur. Tatilini Ege'de sürdüren ünlü ekonomist Demirtaş da, balığın üzerine basınca acı içinde kıvrandı.

Demirtaş yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu...

"Sevgili Arkadaşlar: Ayağımı Trakonya Balığı soktu. Daha önce bu kadar acı duyduğumu hatırlamıyorum :-(( Çocukluğum da Ege’de geçti ama denizde hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Lütfen dikkat edin, ayağınıza plastik de olsa bir şey giyin. Gerçekten inanılmaz bir acıydı..."

Hemen hastanenein acil servise giden Demirtaş;

"Zehirden ötürü acı çok büyük oldu. Sağolsunlar doktor bey iğneleri çıkardı. Çok zehirli bir balıkmış. Acı dayanılmazdı. Sizler de dikkat edin lütfen... İnanın acı feci idi. Zehirden ötürü öyle bir acı oluyormuş" dedi...