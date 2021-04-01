Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anılıyor

Oğlu Onur Taşcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Koca yürekli babamız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun ölüm yıldönümü. Pandemi dolayısıyla bir organizasyon yapmadık. Münferit ziyaret etmek isteyenler için babamın mezarı Üsküdar Nakkaştape’dedir” dedi.

‘Hocaların hocası’ diye bilinen İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde koronavirüsle ilk mücadeleyi başlatanlardandı. 1 Nisan 2020’de hayatını kaybeden Taşçıoğlu, Türkiye’de koronavirüsten ölen ilk hekimdi.