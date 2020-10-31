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Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri gündem oldu

Deprem bilimci Prof. Dr. Övünç Ahmet Ercan, konuk olduğu televizyon programında, "Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız" dedi. Ercan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Güncel 31.10.2020, 12:01 31.10.2020, 12:16
2020
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri gündem oldu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, FOX Ana Haber'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem ve terörün yoksulun sorunu olduğunu dile getiren Ercan, "Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez" ifadesini kullandı.

"YOKSULLUK NE KADAR FAZLAYSA DEPREM SİZE O KADAR YAKINDIR"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Çünkü yer inceleme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır.

"HİÇBİR ZENGİNİN ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDIĞINI DUYAMAYACAKSINIZ"

Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Ahmet Ercan" etiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldı.

#yoksulluk #deprem #ahmet ercan
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