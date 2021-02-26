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Prens Selman zor durumda!

Amerikan medyası, bir dönem geleceğin lideri olarak nitelendirdiği Prens Selman'ın katil olduğunu yazmaya başladı.

Güncel 26.02.2021, 11:49 26.02.2021, 12:53
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Prens Selman zor durumda!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika iyi ilişkiler kurdu.

Selman, Amerika'dan gelen talimatlar doğrultusunda reform adımları attı.

Ülkesini ve bölgeyi ılımlı İslam diyerek yeni bir noktaya taşımaya çalışan Prens Selman, bu adımları sayesinde Amerika'nın koruma kalkanına da girdi.

Öyle ki; Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesinin üzeri Amerikan tarafından kapatılmak isteniyordu.

Bu dönemde Amerikan medyası da büyük bir rol üstlendi ve Selman hakkında olumlu haberler servis edildi.

Aradan yıllar geçti ve Amerika'da Biden dönemi başladı.

Bu dönemin Selman için oldukça sıkıntılı geçeceği oldukça açık.

ÖLÜM EMRİ SELMAN'DAN

ABD istihbaratının bugün açıklaması beklenen raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) onay verdiği bildirildi.

Bloomberg'in, söz konusu istihbarat raporunu bilen ancak adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporun bulguları Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ediyor.

Habere göre ağırlıklı olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından derlenen raporda, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine MBS'nin onay verdiği sonucuna varıldı.

MBS'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağı belirtilen haberde, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedildi.

RAPOR BUGÜN AÇIKLANACAK

ABD medyasına göre DNI'nın söz konusu raporu bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Öte yandan ABD medyasında konuyla ilgili olarak çıkan diğer haberlerde, raporda MBS'nin cinayete onay vermesinin dışında muhtemelen talimatı veren kişi de olduğuna ilişkin bulguların paylaşılacağı belirtildi.

CEMAL KAŞIKÇI TIME DERGİSİNİN KAPAĞINDA

Amerikan Time dergisinin her yıl seçtiği "yılın kişisi" belli oldu. Time dergisi "yılın kişisi" unvanını insan hakları savunucuları olan ve "Koruyucular" olarak nitelendirdiği gazetecilere verdi. Time'ın "yılın kişisi" unvanına sahip kişiler arasında İstanbul'da öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı da bulunuyor.

Amerikan Time dergisinin "yılın kişisi" unvanına layık gördüğü isimler Cemal Kaşıkçı, Maria Ressa, Wa Lone ve Kyaw Soe Oo ile The Capital Gazette gazetesi oldu.

Time dergisinin internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:

"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."

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