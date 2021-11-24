Prens El Nahyan Ankara'da: Abu Dabi Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat imzalanacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli marşı ile İstiklal Marşı'nın okunması sırasında 21 pare top atışı yapıldı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, daha sonra heyetlerindeki bakanları tanıtıp, Türk ve BAE bayraklarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Resmî Karşılama Töreni https://t.co/0djOeRs3UE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2021

Karşılama töreni sırasında Türk heyetinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yer aldı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan önemli bir dizi anlaşmanın imzalanacağı öğrenildi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak. Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alınacak.

Abu Dabi Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat imzalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) iki Türk şirketiyle ayrı anlaşmalar yapacak.

Üst düzey Türk yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgilere göre, Nahyan'ın ziyaretinin ardından bugün, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşma imzalanacak.

Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar da imzalanacak.

Söz konusu yatırım anlaşmaları Birleşik Arap Emirliklerinin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından imza altına alınacak.

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak genel iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.

Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.

İKİ BORSA ARASINDA MUTABAKAT

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul tarafından da iki ülke borsaları arasındaki iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası taraflar arasındaki bir diğer anlaşma olacak.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşma Türkiye'de 3 GW'ye kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

ADQ'nun ayrıca Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group'la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye’ye gelişi öncesi ve sırasında Türk Lirası’nda tarihi bir dalgalanma yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşamki kur ve faiz açıklamasıyla 11,20’den 13,45’e tarihi bir sıçrayış yaşayan dolar/TL bugün 11,58’e kadar geriledikten sonra tekrar 12’nin üzerine çıktı.

Dün 15,16’ya kadar yükselen euro/TL’de 12,99 seviyesi görüldü.

Bugünkü düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’ye yüklü doğrudan yatırım yapacağı yönündeki haberler etkili oldu.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacağını, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile iki Türk şirketi arasında anlaşma olacağını yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ayrıca Kalyon Holding ve CCN Grup ile de anlaşma imzalayacağı aktarıldı.

Bu haberle birlikte döviz kurlarındaki düşüş hızlandı.

BAE HABERLERİ ETKİLİ OLDU

Sozcu.com.tr’ye konuşan GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci, kurdaki düşüşte Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı olarak Türkiye’ye para girişi olacağına dair haberlerin etkili olduğunu dile getirdi.

“Hareket çok aşırı gerçekleşti, türev işlemlerden tetiklenen çok nadir bir oranda olabilecek bir oynaklık söz konusu oldu” diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Piyasa normalleşmeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha düşük faiz oranlarını zorlaması ve Merkez Bankası’nın geleneksel politika çerçevesinden uzak, net olmayan bir görüntü çizmesinin liranın doğrultusunun net olmamasına ve kurda öngörü yapılmasının zorlaşmasına neden olduğunu belirten Erkan, “Odak noktasının fiyat istikrarından çok daha fazla büyümeye kayması, politika uygulaması açısından enflasyonu daha da ısındırıcı etkiler yapabilir. Zayıf ve oynak bir lira bunun baş etkeni olacaktır” dedi.

Kurun dün aşırı yükseldiğini ve bugünkü düşüşün normal olduğunu belirten Erkan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yatırım yapacağına dair aktarımların da haber desteği sağlamış olabileceğini belirtti.