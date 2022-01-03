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Pr Ne Demek?
Zaman zaman günlük hayatta bazı insanlardan bilmediğimiz kelimeleri duyabiliyoruz. Anlamını bilmediğimiz kelimeleri o anda ne olduğunu bilmesek de daha sonra internet üzerinden anlamlarını araştırabiliyoruz. Günümüzde dilimize geçmiş pek çok kalıplaşmış yabancı sözlük vardır. PR'da o yabancı kalıplaşmış kelimelerden biridir. Peki, PR ne demek? PR’ın açılımı ve Türkçesi nedir? Makalemizde sizlere PR kelimesine dair cevapları derledik.
Güncel 03.01.2022, 12:02
PR Ne Demek?
Halkın genel algısını başarılı bir şekilde iletişim kaynakları ile yönetilmesi.
Bir markayı bir kuruluşu halkın ve kamuoyunun önünde iletişim kaynaklarını kullanarak en iyi şekilde korunmasıdır.
PR'ın Açılımı ve Türkçesi Nedir?
PR açılımı itibari ile public relations demektir. Public relations dilimize halkla ilişkiler olarak çevrilmiştir.