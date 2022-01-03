PR Ne Demek?

Halkın genel algısını başarılı bir şekilde iletişim kaynakları ile yönetilmesi.

Bir markayı bir kuruluşu halkın ve kamuoyunun önünde iletişim kaynaklarını kullanarak en iyi şekilde korunmasıdır.

PR'ın Açılımı ve Türkçesi Nedir?

PR açılımı itibari ile public relations demektir. Public relations dilimize halkla ilişkiler olarak çevrilmiştir.