Porsche Magnum çekiliş sonuçları açıklandı!

Magnum Porsche çekilişi için araştırmalar sürüyor. Her yıl Magnum çubuklarından çıkan şifreler ile katılımın sağlandığı Magnum Porsche çekilişinde bu yıl 2 Adet Porsche Cayman için çekiliş bugün 11:00'de gerçekleştirilen çekiliş ile belirlenecek. Çekiliş sonuçları 17 Eylül Hürriyet Gazetesi Cumartesi eki aracılığı ile paylaşılacak.

Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil sahibini buldu. Gayriresmi sonuçları açıklayan Magnum, resmi çekiliş sonuçları duyurusunu sadece Hürriyet Gazetesi üzerinden yapacak. Piyasa değeri 801.966,89 TL olarak hesaplanan 2 adet Porsche Cayman aracın sahibini buldu. İşte, kazanan talihliler;

2020 MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



2020 Magnum Porsche çekiliş sonuçları gerçekleşen çekilişin tamamlanması ile birlikte netlik kazandı. Çekilişin ardından açıklanan asil ve yedek numaralar şu şekilde oldu;

18541333- Murat Satılmış/Kastamonu

07711700- Emir Yiğit/İstanbul

Yedek talihliler şu şekilde;

14021349- Sevgi Bozkurt/İstanbul

03093983- Hüseyin Coşkun/Karabük

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ KATILIM KOŞULLARI

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 08.11.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.10454 sayılı izni ile 01.04.2020 (saat:00.01)-30.09.2020 (saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir.

Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki,

Magnum iPhone ya da Magnum Android uygulamasındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. Gönderilen kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarında şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell,

Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir.

Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur.

İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir. Bu kampanyaya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz.

Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Ayrıntılı bilgi için: www.magnum.com.tr veya 444 25 19. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek! 11:00'de başlayan çekilişler ile 2 Adet Porsche Cayman sahibi ile buluşacak. Çekiliş sonucuna göre asıl ve yedek talihliler Hürriyet Gazetesi 17 Ekim Cumartesi Eki'nde yayımlanacak. Ayrıca çekiliş sonuçları https://www.magnumicecream.com/tr/magnum-porsche-kampanyasi.html adresi üzerinden de duyurulacak