Poliüretanlar otomotiv sektöründe konforu artırıyor

Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk özel poliüretan Ar-Ge merkezine sahip Flokser Kimya, ürünleriyle birçok sektörün gelişimini destekliyor. Otomotiv sektörüne özel geliştirdiği poliüretan ürünleriyle konfor ve estetiği ön plana çıkaran Flokser Kimya, sektörde yeni tasarımların da önünü açıyor. Sektör için poliüretan filtre sistemler, poliüretan integral sistemler ve poliüretan sünger sistemler sunan şirket, güvenlikten dayanıklılığa kadar sektörün ihtiyacı olan birçok performansı karşılıyor.

Sektörün üretim sürelerini hızlandırıyor

Otomobil, ağır vasıta, iş makineleri gibi geniş bir kullanım alanı bulunan poliüretan filtre sistemleri, Flokser Kimya’nın filtre üretiminde kullanılmak üzere geliştirdiği su bazlı poliüretanlardır. Hızlı kalıp açma süresiyle de sektörün üretim hızını arttırıyor.

Yeni tasarımlara imkân tanıyor

Yüksek yırtılma dayanımı ve yumuşak hücre yapısına sahip poliüretan integral sistemleri, farklı yoğunluk ve sertlikte uygulanabilirliğiyle koltuk, direksiyon, kapı kolları gibi farklı alanlarda kullanılıyor. Metreküp başına 200 ila 250 kg kalıp yoğunluğu sunan sistem, dayanıklı yapısıyla da otomotiv sektöründe yeni tasarımlara imkân tanıyor.

Güvenliği üst sıralara taşıyor

Otomotiv ve iş makineleri sektöründe oturma gruplarının üretiminde kullanılan poliüretan sünger sistemleri, yüksel elastikiyet, düşük kalıcı deformasyonu ile sektörün konfor ihtiyacına çözüm sunuyor. Kalıplanarak şekillendirilen, vakumlu deri, polyester ya da alüminyumla da uyum sağlayabilen sistemler, üstün yanmazlık özelliğiyle sektörde güvenliği üst sıralara taşıyor.