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Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.
PKK'ya darbeye devam! 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Güncel 20.08.2022, 18:20
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.