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PKK'ya ağır darbe daha! '29 terörist etkisiz hale getrildi'

MSB: Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Güncel 30.06.2022, 10:36 30.06.2022, 10:39
PKK'ya ağır darbe daha! '29 terörist etkisiz hale getrildi'

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında: "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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