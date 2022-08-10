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PKK'ya ağır darbe: 9 terörist daha etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Güncel 10.08.2022, 10:53 10.08.2022, 10:54
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.
Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz! #MSB pic.twitter.com/LtIR2R0Vhf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022