banner596

banner547

Son Dakika

PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

Güncel 24.10.2022, 10:37
PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

Yorumlar (0)