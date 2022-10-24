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Onkoloji uzmanından "bitkisel tedavi" tepkisi: "Hem hastalık ilerliyor, hem de büyük paralar ödüyorlar"
PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.
Güncel 24.10.2022, 10:37
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.