PKK'nın kurucularından 'Ali Haydar Kaytan' etkisiz hale getirildi

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

TERÖRİST KAYTAN KİMDİR?

Ali Haydar Kaytan'ın kod adı Fuat...Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan birisi.

Hâlihazırda PKKKCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olarak görülüyor.

PKKKCK'nın İdeolojik alan Sorumlusu. Terörist Öcalan'dan sonra örgütün ideolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak biliniyor.

Bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonundan da sorumluydu.

12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurt dışına kaçtı.

Seksenli yıllarda önce Almanya'dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu.

Adam öldürme, kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994'de yargılandığı Almanya'da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılmasını müteakip Lübnan'a geçip Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilendiği iddia ediliyor.