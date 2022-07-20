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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyoneti ile yük kamyonu çarpıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
PKK'lı Savaş Çelik MİT'in yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi!
PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Güncel 20.07.2022, 11:30
Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
LOJMANA GİDERKEN ŞEHİT EDİLMİŞTİ
Şehit binbaşı, eşiyle katıldığı bir yemekten çıkıp aracıyla askeri lojmanlara doğru gittiği sırada şehit edilmişti.