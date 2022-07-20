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PKK'lı Savaş Çelik MİT'in yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi!

PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Güncel 20.07.2022, 11:30
PKK'lı Savaş Çelik MİT'in yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi!

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

LOJMANA GİDERKEN ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Şehit binbaşı, eşiyle katıldığı bir yemekten çıkıp aracıyla askeri lojmanlara doğru gittiği sırada şehit edilmişti.

#PKK #Savaş Çelik
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