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Piyango Varlık Fonuna vurdu!
Milyonlarca kişinin umut kapısı olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ilginç bir gelişme yaşandı. Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı, onunda bir tanesinin satıldığı belirlendi
Güncel 02.01.2021, 09:56
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Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) kaldı. Turkcell’den temettü alan Borsa İstanbul’un yüzde 10’nun Katarlara satan TVF, yeni bir kaynak daha sağlamış oldu.
Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 100 milyon TL, 9884757 sayılarına isabet ederken satılan tek çeyrek biletin sahibi 25 milyon TL’lik ikramiye kazandı. Amorti çıkan sayılar ise 0 ve 5 oldu.
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