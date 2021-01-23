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Pitbull belemenin cezası nedir? Pitbull cinsi köpek beslemek yasak mı?

Hayvanların Korunması Kanunu’nun 12. Maddesinde yer alan ifadeye göre “Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez, üretilemez ve satılamaz.” Denilerek Pitbull beslemenin ve sahiplenmenin yasak olduğu açıkça belirtilmiştir. Yasağa rağmen Pitbull besleyenler 7.802 TL para cezası ödemek zorundadır.

Güncel 23.01.2021, 19:44
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Pitbull belemenin cezası nedir? Pitbull cinsi köpek beslemek yasak mı?

Pitbull Beslemek Yasak Mı? Pitbull Beslemenin Cezası Ne Kadar?

Köpekler sadakatli ve uyumlu canlılar olmaları nedeniyle insanlar tarafından en çok beslenen hayvanlar arasındadır. Ancak bazı köpeklerin beslenebilmesi yasak veya özel izne tabidir. Bunlardan en bilineni Pitbull cinsi köpeklerdir. Pitbullar saldırgan ve kontrolü zor köpekler olmaları nedeniyle beslenmelerine izin verilmeyebilir.

Peki Pitbull beslemek yasak mı ? Pitbull beslemenin bir cezası var mı ?

Saldırganlıkları ve güçlü yapıları ile bilinen Pitbull cinsi köpeklerin çevreye verdiği zararları bilmeyenimiz yoktur.  İnsanlara çocuklara hatta diğer köpeklere karşı bu kadar saldırgan olan bu köpekleri beslemek yasak mı ? Pitbull Beslemek Yasak Mı? Pitbullar ile ilgili 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu Yasakları’nın 14. Maddesinde bir madde geçmektedir. O da şu şekildedir : “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.”

Bu maddede Pitbulların beslenemeyeceği veya sahiplenilemeyeceği hakkında bir madde bulunmadığından insanlar bunu beslenebilir ya da sahiplenilebilir olarak algılamaktadır. Ancak işin doğrusu bu şekilde değil. Hayvanların Korunması Kanunu’nun  12. Maddesinde yer alan ifadeye göre  “Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez, üretilemez ve satılamaz.” Denilerek Pitbull beslemenin ve sahiplenmenin yasak olduğu açıkça belirtilmiştir.

Pitbull Beslemenin Cezası Ne Kadar?

Pitbull besler ya da sahiplenirseniz bir yasağı çiğnemiş olursunuz. Dolayısıyla bir cezaya tabisiniz. Yasaklara karşı gelen kişi 7.802 TL para cezası ödemek zorundadır.

Pitbull Cinsi Köpeklerin Özellikleri Nelerdir?

Pitbull’lar Bulldog ve Terrier çiftleşmesi sonucu, yani bir tür deney sonucunda ortaya çıkan son derece güçlüi kaslı ve saldırgan köpeklerdir. Erkek Pitbull’lar 46 cm boyunda ,dişileri ise 42 cm bir uzunluğa sahiptirler. Ağırlıkları değişkenlik gösterse de ortalama 20 kg’dır. Oldukça çevik olan bu köpek türünün çenesi de oldukça güçlüdür. Bu sebeple bir çok ölüme ve ağır yaralanmaya sebep olmuşlardır.

 

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