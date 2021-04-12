Pirinç ve bakliyat fiyatlarındaki düşüş ramazan ayında da devam edecek

Yeni mahsul ürünlerin çıkma tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayında fiyatların düşmesi beklenmektedir.

Yağan kar ve yağmur yüzleri güldürdü

Ülkemizde yağışların azaldığı sonbahar ve kış aylarının ardından Şubat ayındaki kar yağışları, Mart ayındaki yağmurların geçen yılın ve normalin üzerinde gerçekleşmesi ile üreticinin yüzü güldü ve bitki gelişimine de olumlu katkı sağladı.

Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar normaline göre yüzde 14 azalış gösterdi. Yaşanan kuraklık nedeniyle endişe içinde olan üretici yağışlarla bir nebzede olsa rahatladı. Ancak tarımın açık alanda yapıldığını ve iklim koşullarına bağlı olduğunu unutmamak gerekir.

Ülke genelinde bu dönem geçen yıla göre buğday üretiminde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Buğday hasadı Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde Mayıs ayında yapılırken, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri’nde ise Haziran-Temmuz aylarını bulabiliyor.

Üretim bölgelerinden alınan verilere göre mercimek ekilişinde bir önceki yıla göre yüzde 10’luk alansal artış gerçekleşmiştir.

Kırmızı mercimek hasadı Haziran, yeşil mercimek hasadı ise Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmektedir.

Çeltik ve fasulye üreticilerinin almış olduğu tohum miktarına göre ekilişlerde bir önceki yıla göre artış beklenmektedir.

Ülkemizde çeltik ekimi Mayıs ayında başlar hasadı ise 15 Eylül’den ekim ayı sonuna kadar tamamlanır.

Kuru fasulye ekilişi Mayıs ayında başlayıp Haziran ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Hasat ise Eylül ayında başlar ve Ekim ayı ortasında biter.

TMO’nun değerlendirmesine göre nohut ekilişinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 15’lik azalış olduğu gözlenmiştir. Diğer bölgelerde bir önceki yıla yakın üretim gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Nohut ekilişi Nisan ve Mayıs aylarında hasadı ise Temmuz-Ağustos aylarında yapılmaktadır.

Türkiye nohut üretiminde yeterlilik oranı yüzde 127’dir. Aynı zamanda net ihracatçı bir ülke konumundadır.

Ramazan kumanyalarında nohut fasulyenin önüne geçti

2016 yılında nohutta başlayan küresel fiyat artışı 2018 yılı ortalarına kadar devam etti.

Ülkemizde de o yıllarda nohut fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kumanyalarda kuru fasulye tercih edilmişti.

2019 yılı dahil olmak üzere rekolte artışına bağlı olarak düşen fiyatıyla nohut bu yılda kumanyalarda kuru fasulyenin yerini aldı.

Ramazan kumanyası dağıtımında dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü erzak kolilerinin içerisinde yer alan ürünlerde zaman zaman geç pişme ve kalite sorunu yaşanmaktadır.

İş insanlarından özel ricamız kendi mutfakları için tercih ettikleri ürün seçimlerindeki hassasiyeti ramazan kumanyalarında da göstermeleridir.