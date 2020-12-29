Pınar Gültekin iddialarına CHP'li Süleyman Girgin'den açıklama!

Muğla'da üniversite öğrenicisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü. Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı olaydan sonra yakalanarak tutuklandı. Gültekin'in babası CHP'li vekil Süleyman Girgin'in kendisini aradığını ve bu davadan vazgeçmesini belirttiğini söyledi. İddiayı köşesinden duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Gültekin Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir’in telefon aramasını doğruladığını duyurmuştu.

İddialar üzerine CHP’li Girgin Twitter’dan yazılı açıklama yaptı. Girgin, “Sayın Fatih Çekirge’nin kaleme aldığı ‘CHP milletvekili eğer bu teklifi sen yaptıysan’ başlıklı yazısında yer alan kan dondurucu iddialara dair açıklamamdır” diye başlık atarak şunları söyledi.

"İSTİFA EDERİM"

Girgin, "Pınar Güktekin'in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP’den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim.”

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN