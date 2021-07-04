Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!

İşten çıkarma yasağının 1 Temmuz’da son bulmasıyla Pegasus Hava Yolları’nda başlayan işten çıkarmalar yolcuları perişan etti.

Aralarında yabancı pilotların da bulunduğu toplam 40 çalışanın iş akitlerinin feshine performans düşüklüğü gerekçe olarak gösterildi.

İnsan Kaynaklarını arayan çalışanlar tazminat da alamayacaklarını öğrendi.

Yaşanan karmaşa yüzünden bazı seferler de iptal olurken bazı seferler ertelendi. Almanya Düsseldorf’tan planlanan 17 sefer iptal edilirken Türkiye’ye gelmek isteyen yüzlerce insan perişan oldu.

Havalimanında saatler süren bekleyişin ardından isyan eden yolcular görevlilerin üzerine yürüdü. Polis devreye girdi.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise şu bilgiyi verdi:

"Yaklaşık 400 kişi ücretsiz izne çıkarıldı. 40 kişinin de işine son verildi. Bazı pilot ve hosteslere de istifa etmeleri için baskı yapılıyor. Yarın Pegasus Genel Müdürlüğü önünde bir açıklamamız olacak."