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Piknikçilerin akın ettiği İmrahor Gölü ve çevresi çöplüğe döndü
Piknikçiler dün, Arnavutköy İmrahor Gölü ve çevresine akın etti. Doğa ile iç içe piknik yapmak isteyen vatandaşlardan geriye yığınla çöp kaldığı görüldü.
Güncel 13.07.2020, 11:48
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Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen piknikçiler dün, Arnavutköy, İmrahor Gölü ve çevresine
akın etti. Normalleşme süreci ile birlikte evlerinde sıkılan ve doğa ile iç içe piknik yapmak isteyen vatandaşlardan geriye yığınla çöp kaldığı görüldü. Piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri köylüler temizlemeye çalıştı.
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