Piknikçilerin akın ettiği İmrahor Gölü ve çevresi çöplüğe döndü

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen piknikçiler dün, Arnavutköy, İmrahor Gölü ve çevresine

akın etti. Normalleşme süreci ile birlikte evlerinde sıkılan ve doğa ile iç içe piknik yapmak isteyen vatandaşlardan geriye yığınla çöp kaldığı görüldü. Piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri köylüler temizlemeye çalıştı.