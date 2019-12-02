Piar Araştırma'nın anketinde sürpriz sonuç

Piar Araştırma Şirketi'nin son anketi, partilerin oy oranının nereden nereye geldiğinden Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar birçok sonuç verdi. AK Parti'nin oy kaybettiği gözlemlenen araştırmanın bir diğer ilginç sonucu ise Ali Babacan'ın yüzde 7,7 oy oranına sahip olması oldu. Anketin en ilginç sonucu ise hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya getirildiği bir cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun 5 puan önde olması...