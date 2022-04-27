Peygamber Efendimiz Hz. Muhamed'in Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?

Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu gece olarak biliniyor.

Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu mübarek gecenin faziletleriyle şifalanmak isteyenler, bu geceyi ibadetlerle geçirmek için hazırlanıyor.

Kadir Suresi ile müjdelenen ve meleklerin Rabb'in izniyle yeryüzüne indiği Kadir Gecesi'nde Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler, bu gecede okunacak duaları araştırıyor.

Özellikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bu gecede okuduğu dua merak ediliyor. Peki, Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua nedir? İşte, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar...

Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'ne büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi.

Hazreti Ayşe'nin (r.a) aktardığına göre; Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

''Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.''

Peygamberimiz'in okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası ise şu şekildedir:

''Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.''

Kadir Gecesi okunacak dualar

Kadir suresi

Arapçça okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Türkçe anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Biz o (Kur'ân)nu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Allah'ım; İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi! Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

''Kadir Gecesi'nde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.'' buyuruldu.