PETZOO Antalya 17 Eylül'de açılıyor

Can dostlarımızla büyük buluşma Antalya’da

PETZOO Antalya Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, Expo Antalya Fuar Alanı’nda 17 Eylül 2020 Perşembe günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle ziyarete açılacak. Kedi, köpek, kuş, balık benzeri birçok evcil hayvan türüne dair en yeni ürün ve hizmetlerin yer alacağı fuarda, mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım ürünleri, destekleyici sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik ürünleri, özel kıyafetler ve aksesuarlar hayvan sahiplerinin beğenisine sunulacak. Kedi, köpek yarışmaları, çeşitli şovlar, evcil hayvan defileleri, ırk yarışmaları, pet kuaförleri yarışması ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle rengarenk görüntülere sahne olacak sımsıcak bir fuar hayvan dostlarını bekliyor. 17-20 Eylül tarihleri arasında, 4 gün boyunca ziyarete açık kalacak fuar Akdeniz Bölgesi’nde alanında ilk olma özelliğini de taşıyor.

Akdeniz’de ilk evcil hayvan ürünleri fuarı

Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışından 603 firmanın katıldığı, yerli ve yabancı 182.745 kişinin ziyaret ettiği PETZOO fuarlarının organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin “PETZOO Antalya Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı ile 2020’de sektörün ve tüm hayvan dostlarının dikkatini Antalya’ya çekmeyi amaçlıyoruz. 12 milyona ulaşan nüfusu, 15 milyona yakın turist sayısıyla, evcil hayvan ürünleri mağazalarıyla, klinikleriyle, Türkiye’nin satın alma gücü en yüksek grubuna dahil olan Akdeniz Bölgesinde ilk defa evcil hayvan ürünleri fuarı düzenliyor olmaktan gurur duyuyoruz.

Sektör firmalarının ülke geneline açılmaları ve yurt dışı bağlantılar kurabilmeleri için en verimli ve etkili ticari platform PETZOO, pazar büyütme, sektörü geliştirme, ihracatı arttırma odaklı bir platform olarak farklı şehirlerde çalışmalarını sürdürüyor. Evcil hayvan ürünleri sektörünün bir araya gelmesini sağlayan PETZOO, ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerinin buluşma noktası olarak pazar büyümesine katkı sunmakta ve aynı zamanda geleceğe yatırım niteliği taşımaktadır” dedi.

Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Türkiye Kedi Federasyonu, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu’na bağlı olan dernekler ve diğer pek çok dernek tarafından 4 gün boyunca etkinlikler, yarışmalar düzenlenecek.

Salgınla ilgili gerekli uyarıların sesli ve görüntülü şekilde düzenli olarak yapılacağı, ilgili bakanlıklar tarafından talep edilen önlemlerin hatta daha da fazlasının alındığı belirtildi.

Ulusal Fuarcılık tarafından Temassız Geçiş Sistemi’nin devreye alındığı, davetiyelerin www.petfuari.com adresinden alındığını ve mümkün olan en az temasla ziyaretçilerin fuarı gezebileceği belirtildi.