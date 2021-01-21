PERYÖN GENÇ İKİNCİ TUR BAŞLIYOR

İlk turu başarıyla tamamlanan Peryön Genç programıyla, araştırmacı ve yaratıcı gençlerden oluşacak Peryön Genç Danışma Kurulu Üyeleri, 6 ay boyunca Peryön Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelip fikirlerini paylaşacak. Genç İnsan Kaynakları profesyonellerinden oluşturulacak danışma kurulu, “şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek” misyonu doğrultusunda, Peryön çatısı altında kuruluyor.

Peryön Genç programında, bir yönetim kurulu üyesi, üç genç danışman ile eşleşip altı farklı gündemle düzenli aralıklarla bir araya geliyor. Genç Danışma Kurulu Üyeleri 1990 ve sonrası doğumlu, kariyerinin başındaki genç insan kaynakları çalışanları arasından seçiliyor. Gençlere, Peryön Gençlik Kurulu Temsilcisi ve Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran liderlik ediyor.

Peryön Genç, yeni nesil insan kaynakları çalışanlarını önceki nesillerden deneyimli liderlerle buluşturup deneyim zenginliği yaratmayı, gençlerin kendi sesini bulmasını sağlamayı ve bu sesin özgün, çağa uygun insan kaynakları yaklaşımlarına ilham vermesini amaçlıyor.

Program için son başvuru tarihi 29 Ocak 2021.

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