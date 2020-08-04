Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları neler?
Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi kurumlar kaç personel alacak? Üniversiteler ve devlet kurumları ihtiyaçları doğrultusunda akademik personel, sözleşmeli sağlık personelleri, işçi ve memur alımlarına devam ediyor. Personel alımlarıyla ilgili ilanların detayları da belli oldu. Başvuru şartları ve kontenjanlar belirlendi.
Kamu kurumlarına ve üniversitelere personel alımları devam ediyor. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda personel alımlarına başladı. Yayınlanan personel alımı ilanlarında başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. Sözleşmeli sağlık personeli, işçi, akademik personel ve memur kademelerinde işe alımlar olacak. İşte yayınlanan güncel ilanlar ve detaylar...
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
Son başvuru Tarihi : 10.08.2020
Fırat Üniversitesi 362 Sağlık Personeli alacak
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020
Helal Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak
Başvuru Süresi: Başvurular, 04/08/2020 tarihinde başlayıp 11/08/2020 tarihinde saat 18.00'de sona erecektir.
Trakya Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 29.07.2020
Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
45 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.
Doğuş Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 25.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.
Muş Alparslan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020
Son başvuru Tarihi: 10.08.2020
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020
Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İstanbul Teknik Üniversitesi 63 Araştırma Görevlisi ve 17 Öğretim Görevlisi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi:27.07.2020
Son başvuru Tarihi: 10.08.2020
Gebze Teknik Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.07.2020
Son başvuru Tarihi: 19.08.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.07.2020
Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Yalova Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi : 28.07.2020
Başvuru Süresi: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür
İnönü Üniversitesi 18 Araştırma/Öğretim Görevlisi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 29.07.2020
Son başvuru Tarihi: 12.08.2020
İstanbul Teknik Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi : 30.07.2020
Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür
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