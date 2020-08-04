Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları neler?

Kamu kurumlarına ve üniversitelere personel alımları devam ediyor. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda personel alımlarına başladı. Yayınlanan personel alımı ilanlarında başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. Sözleşmeli sağlık personeli, işçi, akademik personel ve memur kademelerinde işe alımlar olacak. İşte yayınlanan güncel ilanlar ve detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak

Son başvuru Tarihi : 10.08.2020

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Fırat Üniversitesi 362 Sağlık Personeli alacak

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.07.2020

Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020

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Helal Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak

Başvuru Süresi: Başvurular, 04/08/2020 tarihinde başlayıp 11/08/2020 tarihinde saat 18.00'de sona erecektir.

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Trakya Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 29.07.2020

Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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45 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020

Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

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Doğuş Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020

Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 25.07.2020

Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020 Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Muş Alparslan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020

Son başvuru Tarihi: 10.08.2020

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020

Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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İstanbul Teknik Üniversitesi 63 Araştırma Görevlisi ve 17 Öğretim Görevlisi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi:27.07.2020

Son başvuru Tarihi: 10.08.2020

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Gebze Teknik Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.07.2020

Son başvuru Tarihi: 19.08.2020

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İstanbul Ticaret Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.07.2020

Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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Yalova Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi : 28.07.2020

Başvuru Süresi: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür

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İnönü Üniversitesi 18 Araştırma/Öğretim Görevlisi alıyor Resmî Gazete Yayım Tarihi: 29.07.2020

Son başvuru Tarihi: 12.08.2020 BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Teknik Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi : 30.07.2020

Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür

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