Pentagon açıkladı: Türkiye’nin F-35’lerinin akıbeti belli oldu
Ankara ile Washington arasında geçen yıl yaşanan gerilimin ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili flaş bir açıklama ABD Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Pentagon, Lockheed Martin'in Türkiye için ürettiği uçaklar ile ilgili kapsamlı bir bilgi verdi.
Geçen yıl ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimlerin sonucunda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ile ilgili yeni bilgileri Pentagon kamuoyu ile paylaştı.
Savunma sanayi üzerine yayın yapan DefenseNews.com isimli internet sitesi, Türkiye’nin birçok ülkenin dahil olduğu F-35 programından çıkarılmasının ardından açıkta kalan F-35A’ların akıbetini yazdı. ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, Lockheed Martin tarafından Türkiye için üretilen 8 adet F-35A’yı satın alacaklarını duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri’nin 6 adet F-35A satın alacağı açıklanırken bunların 2020 bütçesinden ödeneceği kaydedildi.
Geçen yıl temmuz ayında Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından, Türkiye F-35 programından çıkarılmış ve ABD’deki askeri üslerde eğitim gören pilot ve çalışanlar Türkiye’ye gönderilmişti. Türkiye bu projenin başında 100 adet F-35A satın almak istediğini duyurmuştu. (kaynak sozcu.com)
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