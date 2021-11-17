Pensilvanya karıştı: Fetullah Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddiaları...

15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için beklediği öğrenildi.

Pensilvanya’dan gelen bilgi akışına göre Cevdet Türkyolu’nun evinin önüne bu araçı getirmişler. https://t.co/nyrvisosqi pic.twitter.com/QmvsFXiozE — Burak Bekiroğlu (@burakbekiroglu) November 16, 2021

PENSILVANYA SAYLORSBURG'DAKİ KAMPTA TOPLANDILAR

İddiaları sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan FETÖ'cüler Pensilvanya Saylorsburg'daki kampta toplandı. Zehirlenme olayından haberi olmayan hainler büyük şok yaşadı.

DOĞRU OLMADIĞINI AÇIKLAYACAKLARDI

Gelen bilgilere göre saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan örgütün mollaları istişare heyeti ve tayin heyetinin bu bilgilerin doğru olmadığına dair bir karşı açıklama yapmayı planlıyorlardı.

OLAY DUYULUNCA FETÖ'CÜLER ŞAŞIRDI

Zaman kazanabilmek için zehirlenme ve intihar gibi olayları reddetmeyi planlayan örgüt üyeleri olayın duyulmasının ardından ne yapacaklarını şaşırmış durumda.



HER ŞEY NET DOĞRU

Dün akşam saat 19:30 dan itibaren Cevdet Türkyolu'nun adamının Fetullah Gülen'i zehirlediğini ve Türkyolu'nun evinde birinin intihar ettiğini, intihar edenin olanları hazmedemeyen Türkyolu mu yoksa Gülen'i zehirleyene zarar verip intihar süsümü verdiklerinin belli olmadığını yazan sosyal medya kullanıcısı anlattıklarını FETÖ'cülerin http://herkul.org'da 2019 yılındaki bir videosunun 3 dakika 41 saniyesini yayınlaması sonrası daha da netleştiğini duyurdu. Elebaşı Gülen'in videonun sonunda, "Başınıza gelen her şeyden dolayı onu şükürle karşılarsanız şayet bir adım daha o miraçta onu doğru yaklaşmış olursunuz." ifadelerini kullandığı görüldü.

ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Elebaşı Gülen'in zehirlenme vakası sonrası ölüp ölmediği henüz bilinmezken FETÖ'cülerin panik halinde Saylorsburg''daki çiftliğe geçtikleri öğrenildi.

Kaynak: Takvim