Pendik'te minibüsteki yolcudan şoföre Will Smith tokadı

İstanbul'da Pendik istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförü Mustafa Tekin ile Kaynarca’da aldığı kadın yolcu tarafından 'Yanlış yola girdin' sözlü tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Araya girmek isteyen diğer yolcularla da sözlü tartışmaya giren kadın, yolcuya çantasıyla saldırdı.

ŞOFÖRE ADETA WILL SMITH TOKADI ATTI

Minibüs şoförünün kadın yolcunun inmesini rica etmesi üzerine hırsını alamayan kadın yolcu, direksiyon başında olan minibüs şoförü Mustafa Tekin’e ise tokat attı.

"YANLIŞ YERE GİTMİYORUZ' DEDİM, AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER SÖYLEDİ"

O anları anlatan minibüs şoförü Mustafa Tekin, "Yolcu Kaynarca üst geçitten bindi. 'Pendik merkeze gidiyor mu' dedi. Ben de 'gidiyor' dedim. O arada bir erkek daha bindi, 'Pendik’e gidiyor, ben de oraya gidiyorum' dedi. Kaynarca’da Pendik’e doğru gelirken başladı konuşmaya 'Diğer minibüsçüler beni yanlış yerde indiriyorlar, bunlar nasıl bir şoför' dedi. Ben de, 'Herkesi bir katmayın hanımefendi, ben onlardan değilim' dedim. Başladı kıyameti koparmaya ‘sen de beni yanlış yere götürüyorsun' dedi. Ben de, 'Hanımefendi Pendik’e gidiyoruz, yanlış yere gitmiyoruz' dedim. Ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Pendik girişinde 'arabadan aşağıya iner misiniz, ben sizi Pendik’e götürmüyorum' dedim.