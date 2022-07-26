Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 1 Mehmetçik, 4 korucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı,yaptığı açıklamada ''25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.

4 korucu şehit düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Bülent Vermez ve Veysi Sebik şehit düştü.