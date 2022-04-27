Pençe kilit operasyonunda şehit sayısı 3'e yükseldi!

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşlarımız sözleşmeli er Yunus Kalkan ve sözleşmeli er Fırat Canlı şehit şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. " denildi.

PİYADE ER DOĞUKAN KORKMAZ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

MSB'den daha sonra yapılan bir açıklamada ise hain saldırıda yaralanan P. Söz. Er Doğukan Korkmaz'ın da şehit düştüğü bildirildi. Bakanlık yaptığı açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Doğukan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerini kullanıldı.

Şehit Fırat Canlı

Şehit Yunus Kalkan