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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 askerimizin şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını açıkladı.
Güncel 10.02.2021, 23:33
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:
* Gara Bölgesinde devam eden Pençe Kartal -2 Harekatında 2 asker şehit oldu, 4 askere yaralandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.