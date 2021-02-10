Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 askerimizin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

* Gara Bölgesinde devam eden Pençe Kartal -2 Harekatında 2 asker şehit oldu, 4 askere yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.